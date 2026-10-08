Ива Михайлова: Лекарите в Северна Македония ми казват, че няма как да ме лекуват тук

Лекарите на мен лично ми казват всеки път, когато отида на преглед, че няма как лечението да бъде извършено тук, а само в България, Израел или Турция. Същото е споменато във всеки документ, който аз съм предоставила в съда. Това казва 23-годишната Ива Михайлова в обръщение във Фейсбук.

„Предоставила съм на съда в Северна Македония десетки медицински документации и експертизи, включително и консилиарно мнение от петима невролози и неврохирурзи, за това, че аз имам спешна нужда от интервенция и рехабилитация, която няма техническата и медицинската възможност да бъде извършена в Република Северна Македония", разказва още тя.

Днес външният министър на РСМ Тимчо Муцунски, който е в София, заяви, че Михайлова получава адекватно лечение. Освен това Северна Македония е разрешила на български медици на отидат на място, за да я прегледат.

Михайлова обаче е категорична, че това не е така и там не могат да ѝ дадат нужното лечение.

„Отделно специалистите в Скопие ми препоръчаха рехабилитация в Щип. А прокуратурата даже не ми позволява да напусна Кочани срещу гаранция от над 80 000 евро. Не разбирам господин Муцунски за какво пълноценно лечение говореше днес", заяви Михайлова.

По-рано днес българският адвокат на Ива Михайлова - Николай Димитров, също коментира, че в Република Северна Македония не може да й бъде осигурено необходимото лечение.

"Ива Михайлова се нуждае от лечение, което Република Северна Македония не може да ѝ осигури", заяви той.

Историята на Ива започва още в края на миналата година, но придоби популярност това лято, когато темата беше повдигната и институционално - депутати ходиха на делата ѝ в Северна Македония, а президентът Илияна Йотова и външната министърка Велислава Петрова се обърнаха към международната общност.

Всичко започва, когато на 7 октомври 2025 г. Ива участва в тежка катастрофа край родния си град Кочани. Блъска се в кола с 4-ма пътници, един от които загива на място, а Ива е заклещена в колата, вследствие на което получава тежки увреждания на два прешлена и на гръбначния стълб. Първоначално е отведена в болницата в Кочани заедно с хората от другата кола. Там казват, че ѝ няма нищо, но по нейно настояване е откарана в болница в Скопие. Там остава четири дни, а през това време я пази полиция. Властите веднага ѝ отнемат документите - и българските, и македонските, забраняват ѝ да напуска Кочани и я поставят под домашен арест още преди да има повдигнато обвинение и да започнат делата.

Оказва се, че травмата на гръбнака ѝ е сериозна и в Скопие не могат да ѝ помогнат. От болницата "Майка Тереза" предоставят документ, в който тези обстоятелства са обяснени официално, и насочват 23-годишното момиче да замине за операция в чужбина, като препоръчват България, Турция или Израел.

Следващото заседание в съда Кочани срещу Ива Михайлова е в началото на ноември.