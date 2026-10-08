САЩ отстраниха Microsoft от програма за зелени карти заради измама

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Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп предприе нови мерки срещу използването на чуждестранна работна сила и студентските визови програми. Технологичният гигант „Майкрософт" (Microsoft) беше отстранен от програмата за кандидатстване за „зелени карти" за служители, пристигнали в САЩ с визи „Ейч-1Би" (H-1B), като компанията беше обвинена в измама, предаде Асошиейтед прес.

„Ако направите сметката, за всеки служител, съкратен от „Майкрософт", компанията е наемала на негово място средно по един и половина чуждестранни работници, намиращи се в зависимост, подобна на договорно робство", заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс на пресконференция в Белия дом, на която беше обявено решението.

Министърът на труда Кийт Сондерлинг уточни, че ограниченията ще засегнат и някои от най-големите ИТ компании в света. Сред тях са „Когнизънт" (Cognizant), „Инфосис" (Infosys), „Тата" (Tata), „Уипро" (Wipro), Ейч Си Ел (HCL) и „Капджеминай" (Capgemini), съобщи Ройтерс.

„Няма да приемаме нови заявления за постоянна трудова сертификация, нито ще обработваме вече подадени такива, свързани с тези компании", каза Сондерлинг, цитиран от БТА.

Визите „Ейч-1Би" са предназначени за висококвалифицирани позиции, за които трудно се намират американски кадри. Най-големите ползватели на програмата са технологичните компании, като близо три четвърти от одобрените кандидати са от Индия.

Програмата отдавна е критикувана от поддръжници на Тръмп, които твърдят, че тя ощетява американските работници и е съпътствана от множество злоупотреби, отбелязва АП.

Поредните действия на администрацията идват ден след като Министерството на вътрешната сигурност предложи въвеждането на такса от 70 000 щатски долара за чуждестранни студенти, които искат да работят в САЩ.

Предложеното правило би задължило учебните заведения да плащат тази такса за всеки студент, участващ в програмата за „Опционално практическо обучение" (Optional Practical Training). Тя позволява на чуждестранните студенти да работят по специалността си по време на обучението или след завършването му.

Междувременно Ванс заяви, че ще бъдат разследвани девет университета, сред които Харвард, Йейл и Станфорд. Причината са подозрения, че те привличат чуждестранни студенти с цел подбиване на заплащането на американските служители.

Генералният инспектор по труда в САЩ Антъни Д'Еспозито съобщи, че вече са връчени призовки.

„Ще разследваме дали чуждестранно влияние, неподходящи финансови връзки или злоупотреби с визи застрашават научноизследователската дейност, финансирана от федералния бюджет", каза Д'Еспозито.

„Ако един американски университет нарушава закона, за да спести един долар, като същевременно излага американски научни изследвания на риск пред чуждестранен противник, това не е академично съвършенство. Това е институционално предателство", подчерта той.