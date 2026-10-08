Тръмп: Враг е всеки, който ползва термина изкуствен интелект

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „всеки, който използва термина „изкуствен интелект", е „ВРАГЪТ", и отново призова вместо това да се използва терминът „суперинтелект", предаде ДПА.

Тръмп написа днес в своята онлайн платформа Truth Social, че предпочитаният от администрацията му термин е „широко възприет" и „по-точен".

Тръмп е обсебен от идеята да замени термина „изкуствен интелект" със „суперинтелект", като твърди, че утвърденият термин кара технологията да изглежда „фалшива", пише БТА.

В началото на седмицата държавният глава на САЩ обяви създаването на нова структура, наречена „Сили за свръхинтелект" (Super Intelligence Force – SIF). Новият орган трябва да координира действията на федералното правителство в областта на изкуствения интелект.

Тръмп съобщи за инициативата в социалната си мрежа Truth Social, като заяви, че целта на новия орган е да гарантира, че САЩ „ще продължат да бъдат световен лидер в областта на свръхинтелекта".

В ръководството на SIF президентът посочи директора на националното разузнаване Джей Клейтън, председателя на Федералната търговска комисия Андрю Фъргюсън, главния технологичен директор на Пентагона Емил Майкъл и директора на Службата за управление на персонала Скот Купър. Структурата ще се отчита директно пред Тръмп и началника на канцеларията на Белия дом Сузи Уайлс,.

Новият орган ще координира взаимодействието на правителството с потребители, организации, защитаващи обществения интерес, религиозни общности, оператори на критична инфраструктура и компании за изкуствен интелект.

Още миналия месец Тръмп обяви намерението си да създаде „сили за изкуствен интелект", но впоследствие започна да използва термина „свръхинтелект" вместо по-разпространеното понятие „изкуствен интелект".

Създаването на структурата идва на фона на засилващи се предупреждения за рисковете, свързани с развитието на технологията. Те се засилиха след кибератаки, извършени от автономни агенти с изкуствен интелект. Представители на технологичния сектор предупредиха, че загубата на контрол върху мощни ИИ системи може да доведе до голям брой жертви.

Тръмп обаче се противопоставя на призивите за забавяне на развитието на изкуствения интелект. Според него САЩ изпреварват Китай в тази област и трябва да запазят водещата си позиция.

Администрацията му определя предупрежденията за опасностите от AI като прекалено тревожни и подкрепя саморегулирането на сектора. На среща на Тръмп с ръководители на компании за изкуствен интелект миналата седмица Клейтън заяви, че запазването на американското лидерство в тази област е най-важният приоритет за националната сигурност.

Технологичният милиардер Илон Мъск вече обяви планове да преименува своята компания за изкуствен интелект „СпейсЕксЕйАй" (SpaceXAI) на „СпейсЕксЕсАй" (SpaceXSI).

В ангажимента за сигурност, подписан от водещи компании в сферата на изкуствения интелект в Белия дом в края на септември, също беше използван терминът „суперинтелект".

Междувременно водещите компании в бранша „ОупънЕйАй" (OpenAI) и „Антропик" (Anthropic) продължават масово да използват утвърдения термин „изкуствен интелект".

Дори в Truth Social връзката към собствената функция за търсене на платформата, „Трут Сърч ЕйАй" (Truth Search AI), остава видима до публикацията на Тръмп.