Мъж застреля служител на администрацията в Германия и рани негов колегата

Един служител на окръжната администрация в Ноймаркт е бил застрелян, а негов колега е тежко ранен, след като мъж открил огън срещу тях по време на рутинна проверка на огнестрелни оръжия в германската провинция Бавария, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Двамата служители извършвали проверка на притежател на оръжие в град Бернгау, включително дали огнестрелните му оръжия се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания. По време на проверката мъжът стрелял по тях и ранил и двамата.

След нападението заподозреният се барикадирал в жилищна сграда, което довело до мащабна полицейска операция. Районът около имота бил отцепен, а на място бил изпратен тежковъоръжен специализиран отряд с брониран автомобил. В операцията участвали и полицейски хеликоптери, съобщава БТА.

Полицията получила няколко сигнала за стрелба около 14:00 ч. местно време (15:00 ч. българско време). По-късно властите съобщиха, че тялото на загиналия служител е било изнесено от мястото на стрелбата.

Операцията по задържането на заподозрения продължила и през вечерта. Говорител на полицията заяви, че мъжът все още се намира в сградата и служителите на реда се опитват да установят контакт с него. По думите му подобни операции могат да продължат значително време заради тактически съображения.

Властите не уточниха дали в къщата се намират други хора освен заподозрения стрелец.

Полицията призова жителите да останат по домовете си или най-малкото да избягват отцепения район около сградата.

Окръжната администрация в Ноймаркт е потвърдила, че двамата служители са били на рутинна проверка, свързана с притежаваните от мъжа огнестрелни оръжия и начина, по който те се съхраняват.