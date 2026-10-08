Путин приел бившия германски канцлер Герхард Шрьодер в Москва за рождения си ден

Руският президент Владимир Путин е приел Герхард Шрьодер в дома си по случай вчерашния си рождения си ден, съобщи Кремъл, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че срещата се провежда в момент, когато бившият германски канцлер е обект на критики заради връзките си с руския президент.

„Вчера сутринта Владимир Путин научи от медиите, че Герхард Шрьодер е в Москва по работа. Президентът покани стария си приятел да се присъедини към него", заявиха от Кремъл в социалната мрежа „Телеграм". Към публикацията са прикачени снимки, на които двамата се усмихват и си стискат ръцете.

Миналата седмица руската преса разкри, че 82-годишният Шрьодер – който поддържа дългогодишни връзки с Путин – е бил назначен в надзорния съвет на „Хиперглобус", руска верига супермаркети, която преди това е била собственост на германската група „Глобус", пише БТА.

Връзките, поддържани от Шрьодер – канцлер на Германия в периода 1998–2005 г. – с Путин, са източник на безпокойство в Германия, ключов поддръжник на Украйна, която понастоящем има особено обтегнати отношения с Москва.

Той вече беше лишен от привилегиите, предоставяни на бившите германски правителствени ръководители, заради близостта си с руския президент, на когото остана лоялен въпреки офанзивата в Украйна.

През май Путин предложи Европа да избере Герхард Шрьодер за посредник при разрешаването на конфликта. Тази възможност беше бързо отхвърлена от 27-те държави от ЕС.