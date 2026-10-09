Агент на имиграционните власти простреля мъж пред детето му в Ню Йорк (Видео)

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Агент на американската Служба за имиграционен и митнически контрол (ICE) простреля мъж в четвъртък в Бронкс, Ню Йорк, съобщи Би Би Си.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), под чиято шапка е агенцията, потвърди, че служител на ICE е „произвел изстрел" по време на „целенасочена операция по правоприлагане за задържането на чужденец, пребиваващ незаконно в страната и извършил престъпление".

В изявлението се посочва, че мъжът е жив и е настанен в местна болница.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани определи случилото се като „недопустима и изключително сериозна ситуация".

„Първоначалните данни сочат, че служителите са обградили мъжа и петгодишно дете в автомобила му, преди да произведат няколко изстрела. Смятаме, че детето не е получило физически наранявания", заяви той.

Късно в четвъртък вечерта губернаторът на Ню Йорк Кати Хокъл съобщи, че е разговаряла с президента Доналд Тръмп за стрелбата и е изразила „възмущението на жителите на Ню Йорк".

„Поисках също така всички записи от бодикамерите по време на стрелбата да бъдат публикувани, за да можем да установим фактите и да стигнем до истината", добави тя.

Тръмп все още не е коментирал публично стрелбата.

От Министерството на вътрешната сигурност съобщиха, че мъжът, чието име не е разкрито от властите, е от Доминиканската република и има предишна присъда за тежка кражба, както и множество предишни арести за нападение, грабеж, притежание на наркотици и незаконно притежание на оръжие.

От ведомството твърдят също, че той е свързан с групировката „Тринитариос", която Министерството на правосъдието на САЩ определя като транснационална престъпна организация.

Междувременно кметът Мамдани заяви, че ще поиска от Доналд Тръмп да прекрати операциите на ICE в града.

„Няма да стоя безучастно, докато агенти на ICE тероризират нашите общности", написа той в социалната мрежа X в четвъртък вечерта.

В четвъртък вечерта група протестиращи се събраха на мястото на стрелбата, скандирайки „Искаме справедливост" и „ICE да се махне от улиците ни още сега".

В началото на годината агенти на ICE застреляха 37-годишната майка на три деца Рене Никол Гуд в Минеаполис. Тя беше убита пред дома си, убийството ѝ беше заснето на видео от съседите и разпространено онлайн. Случаят предизвика масови протести в САЩ срещу имиграционните служби, които често са обвинявани, че превишават правата си.

Тогава администрацията на Тръмп заяви, че Рене се е опитала да прегази агентите на ICE, които опитали да я спрат. Тя беше застреляна зад волана на колата си.

Анализ на ABC News на кадри от различни ъгли установява, че малко повече от секунда преди първия изстрел Гуд завърта волана надясно - в посока, отдалечаваща автомобила от агента, който стреля. Видеото обаче не дава категоричен отговор дали колата е влязла в контакт с него.