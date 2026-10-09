Путин: Русия е готова да направи всичко, за да помогне на Иран да сложи край на конфликта

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"Техеран прави истински опити да сложи край на конфликта, избухнал в Близкия изток, и Москва знае това".

Това заяви руският президент Владимир Путин на среща с иранския си колега Масуд Пезешкиан. Двамата пристигнаха в град Туркменбаши, Туркменистан, за да участват в среща на високо равнище на Общността на независимите държави (ОНД), обединяваща повечето бивши съветски републики, на фона на геополитическо противопоставяне със Запада, предаде Франс прес.

„Знаете нашата позиция. Ние от своя страна сме готови да направим всичко по силите си, за да помогнем за разрешаването на тази ситуация“, отбеляза Путин.

По време на срещата руският президент нарече ситуацията в Близкия изток належащ проблем.

„Разбира се, най-належащият проблем днес е ситуацията в региона“, каза той.

Руско-иранските отношения продължават да се развиват в положителна насока, заяви Путин на срещата с Пезешкиан.

„Що се отнася до двустранните отношения, бих искал да отбележа, че те се развиват положително, въз основа на нашето фундаментално споразумение, подписано в началото на миналата година“, отбеляза руският президент, пише БТА.

„Хуманитарната сфера също може да служи като добър пример за подражание, тъй като имаме много събития“, добави той.

„Като цяло отношенията ни укрепват“, посочи Путин.

Руският президент се срещна и с президента на Азербайджан Илхам Алиев в кулоарите на срещата на върха на ОНД, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.