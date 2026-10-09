Песков: Дипломатическото уреждане на войната в Украйна е в патова ситуация

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Дипломатическото решение на войната в Украйна изглежда все по-далеч от възможно. Москва споделя оценката на Вашингтон, че засега няма изгледи за уреждане на конфликта чрез преговори, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

„Да, съгласни сме с него", каза Песков в отговор на журналистически въпрос в кулоарите на срещата на лидерите на бившите съветски републики в Туркменистан.

Думите му идват ден след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи войната на Русия срещу Украйна като конфликт, изпаднал в опасна патова ситуация. Той подчерта, че въпреки това Вашингтон ще продължи усилията си за постигане на споразумение, което да сложи край на бойните действия.

Изявлението на Песков показва, че към момента Москва и Вашингтон споделят песимистична оценка за перспективите пред дипломатическото уреждане на войната.

Същевременно той припомни, че задачата на дипломатите е да намерят начини за постигане на мир и допълни, че Москва се застъпва за цялостно уреждане на ситуацията в Украйна, а не за решение на части.

„Ние не сме привърженици на решение на части. Подкрепяме цялостно решение, което ще проправи пътя към устойчиво уреждане, траещо много, много години – десетилетия наред“, заяви Песков. Според него враждебните изявления на украинския президент Володимир Зеленски демонстрират нежеланието на Украйна да поеме по пътя към мира.

Самият Зеленски заяви по въпроса, цитиран от ДПА, че дипломатическите усилия за прекратяване на войната не са стигнали до задънена улица, като по този начин отхвърли оценката на Рубио, пише БТА.

„Не сме в дипломатическа задънена улица“, заяви Зеленски на пресконференция с британския външен министър Ед Милибанд.

Украинският президент призова за по-строги санкции, които да парализират руската икономика и да спрат производството на оръжие, като изтъкна, че засилването на натиска върху Москва би могло да спомогне за началото на преговори.