Тръмп: Разбрахте ме погрешно, че Иран може да унищожи Лос Анджелис

Доналд Тръмп отрече да е имал предвид, че Иран може да унищожи градове в Калифорния. Президентът на САЩ заяви, че думите му са били разбрани погрешно и всъщност са се отнасяли до готовността на американците да понесат по-високи цени на горивата заради войната, предаде Ройтерс.

Тръмп направи спорните коментари в понеделник по време на политически митинг в Небраска. В речта си той говори за икономическите жертви, които американците трябва да понесат на фона на конфликта с Иран, включително поскъпването на горивата.

„Помнете, че във връзка с войната това е просто изкуствено (повишение), цените са малко по-високи, но това е малка цена, която трябва да се плати“, заяви той тогава. „Това е малка цена за запазване на сигурността на света и на нашата страна. Те биха могли да унищожат някой град. Нека унищожат Лос Анджелис, нека унищожат Сан Диего. Това е много малка цена и всичко това ще приключи съвсем скоро“, допълни той.

Редица политици в Калифорния и останалата част на страната веднага разкритикуваха изказванията му, пише БТА.

„Говорех за това, че временното повишение на цената на бензина е малка цена, която си струва да се плати, за да не се сдобие Иран с ядрено оръжие“, написа Тръмп снощи в социалната си мрежа „Трут Соушъл“.

„Ако искате да видите каква би била голямата цена – можете ли да си представите какво би станало, ако бомбардират Сан Диего и/или Лос Анджелис?“, продължи той, като добави, че обича и двата града.

Тръмп и преди е омаловажавал опасенията относно разходите за живот, породени от конфликта с Иран, припомня Ройтерс.