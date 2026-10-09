Ирак отказва да върне на Сирия 4000 заподозрени бойци на „Ислямска държава“

Ирак отказва да върне на Сирия 4000 заподозрени членове на джихадистката групировка „Ислямска държава", прехвърлени по-рано тази година от сирийски центрове за задържане под иракски надзор.

Това заяви съветникът по националната сигурност на Ирак Касим ал Абуди, цитиран от Асошиейтед прес, след като Дамаск поиска репатрирането на задържаните.

Ал Абуди посочи, че по време на скорошна среща между Сирия, Ирак и САЩ представителите на Дамаск са поискали предаването на приблизително 4000 сирийски затворници, за да бъдат съдени в родината си, но Ирак е отказал. Ирак е установил, че около 400 от задържаните сирийци не са членове на „Ислямска държава“ и могат да бъдат освободени, заяви той пред АП. Около 50 души вече са репатрирани. Смята се, че стотици от сирийците, все още задържани в Ирак, са високопоставени членове на екстремистката групировка.

„Ирак провежда разследвания и всеки, за когото се докаже, че е извършил престъпления в Ирак, ще бъде съден според иракското законодателство“, заяви той.

Някои затворници може по-късно да бъдат прехвърлени в родните си страни, за да изтърпят там присъдите си, добави той.

Сирия не отговори веднага на запитванията за коментар.

Повече от 5700 затворници с предполагаеми връзки с „Ислямска държава“ – включително около 4000 сирийци – бяха прехвърлени от Североизточна Сирия в Ирак, след като през януари избухнаха сражения между сирийските правителствени сили и водените от кюрдите части, които дълго време охраняваха центровете за задържане, пише БТА.

Някои затворници, свързани с „Ислямска държава“, успяха да избягат по време на хаоса от сблъсъците и съществуваха опасения, че може да се стигне до бягство в по-голям мащаб. Въпреки че екстремистката групировка загуби контрола над териториите, които някога контролираше в Ирак и Сирия, нейни клетки все още периодично извършват нападения и в двете страни.

Обсъжданията за съдбата на затворниците се провеждат в момент, когато САЩ приключиха 12-годишната си мисия за борба с „Ислямска държава“ в Ирак, като последните американски войски се изтеглиха от страната миналия месец. Ал Абуди заяви, че Ирак е поискал финансова помощ от САЩ и други държави, участващи в глобалната коалиция срещу „Ислямска държава“, за да покрие разходите по настаняването на затворниците.

„Ирак поиска отпускането на половин милиард долара. Коалицията обеща подкрепа, но Ирак все още чака“, каза той.

Много от прехвърлените в Ирак затворници са били държани в Сирия с години без повдигнати обвинения. Правозащитни организации изразиха загриженост относно условията на задържане и в двете страни.