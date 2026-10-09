Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се завърна в САЩ след 265 дни в морето

Самолетоносачът „Ейбрахам Линкълн“ се завърна в САЩ след дълги месеци в морето, като бойният кораб пристигна в пристанището на Сан Диего, предаде ДПА.

Според медийни съобщения, самолетоносачът е прекарал 265 дни в морето, без да посещава пристанище. По време на разполагането си, което включва операции във войната с Иран, корабът попадна в заглавията заради предполагаем недостиг на доставки и оплаквания от моряци и техните семейства, с около 5000 военнослужещи на борда.

Съобщенията за проблеми с водоснабдяването, запушени тоалетни и нарастващо психологическо напрежение сред екипажа на фона на различни предполагаеми недостатъци предизвикаха критики. В някои случаи членове на екипажа са се опитвали да скочат зад борда, според техни близки. Американските военни отхвърлиха най-сериозните обвинения, пише БТА.

Атомният самолетоносач напусна Сан Диего през ноември 2025 г. за първоначално разполагане в Тихия океан. Войната с Иран обаче доведе до пренасочването му в Близкия изток.

Едва в началото на септември 330-метровият кораб акостира в Патая, голяма тайландска туристическа дестинация. Това беше първата възможност на екипажа да слезе на брега след повече от 200 дни в морето.