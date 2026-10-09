ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Движението на мост по пътя Кърджали – Маказа ще се...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23702404 www.24chasa.bg

44 европейски асоциации бият тревога: Китай застрашава работни места в ЕС

1784
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
44 европейски асоциации бият тревога: Китай застрашава работни места в ЕС СНИМКА: PIXABAY

Европейската индустрия настоява за спешни мерки срещу Китай. Общо 44 промишлени асоциации призоваха държавите от ЕС да реагират незабавно на това, което определят като нелоялни търговски практики от страна на Пекин. Според тях те застрашават европейското производство и могат да доведат до нови съкращения на работни места, предаде Ройтерс.

Сред организациите, подписали призива, има представители на металургията, химическата промишленост и производителите на автомобилни части.

Настояването им идва седмица преди срещата на лидерите на ЕС в Брюксел, на която се очаква да бъдат обсъдени възможностите за ограничаване на нарастващия търговски дефицит с Китай. Той вече надхвърля 1 милиард евро дневно, пише БТА.

Асоциациите заявиха, че Европейският съюз трябва по-ефективно да използва всички налични инструменти за налагане на мерки за търговска защита и да възприеме по-широк подход, обхващащ целите вериги на стойността, като същевременно избягва негативни последици за близките европейски партньори като Великобритания, Норвегия и Швейцария.

Според тях Европейската комисия се нуждае от повече персонал, за да обработва жалбите по-бързо. Те също така призоваха за въвеждане на нови инструменти за справяне с изкривяванията на пазара, породени от държавна намеса.

На срещата на високо равнище лидерите на ЕС ще обсъдят френско-германските предложения за разширени мерки за търговска защита, публикувани в понеделник, както и двудневното посещение на европейския комисар по търговията Марош Шефчович в Пекин, което приключва в петък. Шефчович се опитва да убеди Китай да ограничи износа към ЕС в един конкретен сектор – най-вероятно този на хибридните автомобили.

44 европейски асоциации бият тревога: Китай застрашава работни места в ЕС СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Мама 24

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)