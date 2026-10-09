44 европейски асоциации бият тревога: Китай застрашава работни места в ЕС

Европейската индустрия настоява за спешни мерки срещу Китай. Общо 44 промишлени асоциации призоваха държавите от ЕС да реагират незабавно на това, което определят като нелоялни търговски практики от страна на Пекин. Според тях те застрашават европейското производство и могат да доведат до нови съкращения на работни места, предаде Ройтерс.

Сред организациите, подписали призива, има представители на металургията, химическата промишленост и производителите на автомобилни части.

Настояването им идва седмица преди срещата на лидерите на ЕС в Брюксел, на която се очаква да бъдат обсъдени възможностите за ограничаване на нарастващия търговски дефицит с Китай. Той вече надхвърля 1 милиард евро дневно, пише БТА.

Асоциациите заявиха, че Европейският съюз трябва по-ефективно да използва всички налични инструменти за налагане на мерки за търговска защита и да възприеме по-широк подход, обхващащ целите вериги на стойността, като същевременно избягва негативни последици за близките европейски партньори като Великобритания, Норвегия и Швейцария.

Според тях Европейската комисия се нуждае от повече персонал, за да обработва жалбите по-бързо. Те също така призоваха за въвеждане на нови инструменти за справяне с изкривяванията на пазара, породени от държавна намеса.

На срещата на високо равнище лидерите на ЕС ще обсъдят френско-германските предложения за разширени мерки за търговска защита, публикувани в понеделник, както и двудневното посещение на европейския комисар по търговията Марош Шефчович в Пекин, което приключва в петък. Шефчович се опитва да убеди Китай да ограничи износа към ЕС в един конкретен сектор – най-вероятно този на хибридните автомобили.