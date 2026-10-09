Япония ще намали до 1% данъка за храните и наптиките

Правителството на Япония одобри днес законопроект за временно намаляване на данъка върху потреблението на храни и напитки, както и за въвеждане на система за парични помощи, обвързани с доходите, за лицата с по-ниски доходи, предаде Киодо. Целта е законопроектът да бъде приет на текущата извънредна парламентарна сесия, която продължава до 12 декември.

Данъкът върху потреблението на храни и напитки ще бъде намален от 8 процента на 1 процент за период от две години, считано от април, а за хората с ниски и средни доходи ще бъдат предвидени годишни дотации. Това ще бъде първото намаляване на данъка върху потреблението от въвеждането му през 1989 година.

Oчаква се за две години хазната да загуби данъчни постъпления от около 10 трилиона йени (63 милиарда долара) заради мерките.

Засега правителството не е обявило как възнамерява да събере необходимите средства, пише БТА.

Депутатите от опозицията изразиха загриженост относно покриването на бюджетния дефицит и разкритикуваха като неясни предложените критериите за това, кой ще може да се възползва от мерките.

Има и опасения, че планираното намаляване на данъците може да се отрази неблагоприятно на финансите на местните власти, тъй като част от събрания от централното правителство данък върху потреблението се преразпределя към общините.