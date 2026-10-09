Украински дронове подпалиха завод в Русия, има загинали и ранени при други атаки

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Пожар в завод, двама загинали и десетки ранени при серия от украински атаки с дронове в Русия. Ударите са засегнали няколко области, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и ТАСС.

Дронова атака предизвика пожар в завод в селището Редкино, в Тверска област. Областният губернатор Виталий Корольов съобщи, че огънят вече е потушен.

При друго нападение в пограничната Белгородска област са загинали двама души, а четирима са ранени, сред които и дете, съобщава ТАСС, позовавайки се на местните власти.

Още девет души са пострадали при украинска атака с дронове в централната Калужка област, пише БТА.

При руска бомбардировка в източния украински град Запорожие загина човек, а други седем бяха ранени, включително дете, съобщи регионалният областен управител Иван Федоров в приложението Телеграм.

При руски въздушен удар в западния украински град Ивано-Франкивск загина 67-годишен мъж и избухна пожар след падането на отломки от свален дрон, заяви управителят на областната администрация Светлана Онишчук, цитирана от Укринформ.

Областният управител предупреди по-рано, че руските въоръжени сили атакуват Закарпатска област, а силите за противовъздушна отбрана са приведени в готовност.