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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23703246 www.24chasa.bg

Разбиха международна престъпна мрежа за убийства и пренос на наркотици

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Разбиха международна престъпна мрежа за наркоканал и убийства СНИМКА: Pixabay

Близо петдесет заподозрени, сред които неизвестен брой нидерландци, са арестувани по време на международна полицейска акция срещу престъпна мрежа. Според Европол бандата е пренасяла наркотици от Нидерландия, Белгия и Испания към други европейски държави и се свързва също така с убийства, отвличания и нападения с гранати. Те са били насочени срещу членове, които са загубили пратки с наркотици.

Според Европол бандата е укривала кокаин, MDMA (известно като екстази или моли) и канабис в камиони, микробуси и леки автомобили. По-голямата част от арестите са извършени в Словения: 34. В Испания също е задържан един заподозрян, както и в Хърватия.

В по-ранен етап вече бяха арестувани единадесет души. Европол съобщава, че заподозрените са от Босна, Сърбия, Словения, България, Турция и Нидерландия. Говорител на службата не е разполагал с допълнителна информация за нидерландците. Същото важи и за нидерландската полиция, която не е участвала в операцията, пише БТА.

Във вторник в Словения и Испания бяха извършени 42 обиска. Полицаите са открили наркотици, оръжия, бижута и пари в брой.

Разбиха международна престъпна мрежа за наркоканал и убийства СНИМКА: Pixabay

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