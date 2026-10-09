5 са вече жертвите от рухналата сграда в Истанбул, архитектът е арестуван

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Пет станаха жертвите след рухването на част от 7-етажната сграда в район Малтепе, в Истанбул вчера.

Тази сутрин в 6:15 ч. (местно и българско време - бел. ред.) с изваждането на последното тяло приключи спасително-издирвателната операция, предаде турската държавна телевизия "ТРТ Хабер".

Общо 14 души бяха извадени изпод развалините. Четирима от тях са били мъртви при изваждането им, а единият е починал в болницата.

Сигналът за рухването на първите три етажа на седеметажна сграда беше подаден вчера сутринта в 5:40. В сградата е имало 12 апартамента, в които по официални данни са живеели 33 души. На партера се е помещавало ателие, в което не е имало хора по време на срутването, пише БТА.

Намиращите се на горите етажи бяха изведени с помощта на спасителни екипи. Общо 774 души персонал и два дрона, 237 коли и 10 кучета са участвали в спасителните операции.

Общо 55 души от три сгради край падналата бяха евакуирани след вчерашния инцидент. Без подслон са останали 44 души, които са настанени в хотел. На част от засегнатите е оказана и психологическа помощ от екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD).

Дейностите по изпразване на горните етажи на сградата вече започнаха, за да бъде намалена тежестта надолу. Предстои контролирано събаряне.

Разследването е поверено за заместник-главен прокурор и прокурор. Архитектът и ръководителят на строежа на сградата са арестувани. Собственикът е починал през 2016 г.

Извършва се проверка и се установяват лицата, които са подписвали документите и актовете на сградата.