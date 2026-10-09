ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя Смолян – ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23703515 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската народна банка изясни политиката на курса на китайския юан

1228
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Вчера Китайската народна банка публикува документ, с който изясни политиката на курса на китайския юан. В него се посочва, че Китай прилага система на управляван плаващ валутен курс, базирана на пазарното търсене и предлагане и коригирана спрямо пакет от валути, и настоява пазарът да играе решаваща роля при формирането на валутните курсове, съобщава КМГ.

В документа се посочва още, че развитието на търговията в Китай се дължи на повишаването на международната конкурентоспособност на промишлеността. Китай няма нужда и не възнамерява да постига търговско конкурентно предимство чрез обезценяване на валутния курс и никога не прибягва до конкурентно обезценяване на валутата. Китай допринася активно за постигането на динамично равновесие в световната икономика.

По време на 15-ия петгодишен план Китай ще продължава да стимулира трансформация на икономическия растеж, да увеличава вътрешното търсене, да усъвършенства бизнес среда и да задълбочава отварянето на високото равнище, за да съдейства за по-отвореното, приобщаващо и балансирано развитие на световната икономика.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание