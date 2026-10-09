КМГ: Огънят за Зимната универсиада в Чанчун беше успешно запален в Торино

На 8 октомври в град Торино се състоя церемонията по запалването на огъня за 33-тата Зимна универсиада „Чанчун 2027", съобщава КМГ. Според плана огънят ще бъде пренесен в Китай. Зимната универсиада в Чанчун ще се проведе от 15 до 25 януари 2027 г.