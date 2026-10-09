КМГ: Какъв Китай видя светът през „златната седмица“ на Националния празник?

Международни медии, сред които Ройтерс, отделиха голямо внимание на едноседмичната почивка по случай Националния празник на страната. Темата „Целият свят знае, че китайците са в отпуска" се изкачи в топа на търсенията в интернет, съобщава КМГ.

Тъй като тази година е първата от 15-ия петгодишен план, туристическият ентусиазъм по време на „златната седмица" продължи да се покачва и светът видя един „подвижен Китай". Данните показват, че за седемте празнични дни общият обем на междурегионално придвижване на хора е достигнал 2,142 млрд. пътувания, или средно 306 милиона на ден.

Светът усети и Китай с избухваща потребителска енергия. От 1 до 6 октомври в 78-те пешеходни улици (търговски района), наблюдавани от Министерството на търговията, посещаемостта и оборотът са нараснали годишно съответно с 2,5% и 4,7%.

През този празник светът видя също един отворен Китай. По време на ваканцията китайски туристи стъпиха в над 2000 града по света. Много чуждестранни медии отбелязаха, че китайските посетители не носят само пътникопоток, а стимулират и ръста на приходите в авиацията, хотелиерството, ресторантьорството, търговията на дребно и други отрасли. В същото време и чуждестранните туристи се втурнаха към Китай. По време на съчетаните Празник на Среда на есента и Националния празник броят на влизащите туристи отбеляза двуцифрен ръст, а поръчките за билети за туристически обекти са се увеличили с над 200% на годишна база.

Китай продължава непрекъснато да разширява отварянето си към външния свят и да споделя възможностите за развитие със света.