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КМГ: Приходите от софтуерния сектор на Китай надхвърлиха 10 трилиона юана през първите осем месеца на 2026 г.

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Снимка: Китайска медийна група

Според Министерство на промишлеността и информатизацията през първите осем месеца на 2026 г. софтуерният сектор и услугите в областта на информационните технологии в Китай запазват доброто си развитие. Приходите от софтуерния бизнес са нараснали стабилно, а износът продължава да се увеличава с бързи темпове.

Приходите от софтуерен бизнес надхвърлиха 10 трилиона юана, което е ръст от 8,8% на годишна база. Износът на софтуер достигна 45,99 млрд. долара, което е увеличение от 12,5%, съобщава КМГ.

Приходите от софтуерни продукти са нараснали с 6% спрямо същия период на миналата година и представляват 21,5% от общите приходи на сектора.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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