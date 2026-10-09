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КМГ: Зареждането на електромобили по магистралите в Китай отбеляза рязък ръст по време на празниците

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Снимка: Китайска медийна група

Данните на Националната енергийна администрация, публикувани в четвъртък, показват, че обемът на зареждането на превозни средства с нови енергийни технологии по магистралите в Китай е нараснал значително по време на едноседмичните празници по случай Националния празник.

От 1 до 7 октомври обемът на зареждането на такива автомобили по магистралите достигна 163 милиона киловатчаса, или средно 23,26 милиона киловатчаса дневно, което представлява ръст от 51,42% в сравнение със същия период на миналата година, съобщава КМГ.

Цифрите отразяват бързия растеж на парка от автомобили с нови енергийни технологии в Китай и нарастващия брой на зарядните станции по магистралите.

Китай е най-големият пазар за електромобили в света. Продажбите и броят на собствениците на електромобили нарастват стабилно, отчасти благодарение на програмите за замяна на стари автомобили и все по-конкурентните местни модели.

Официалните данни показват, че броят на собствениците на електромобили в Китай е достигнал 48,97 милиона, или 13,19% от всички превозни средства, като електромобилите съставляват почти половината от регистрациите на нови автомобили през първата половина на 2026 г.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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