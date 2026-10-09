ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Христанов отказва „Панорама“: Партийният гръб...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23703707 www.24chasa.bg

КМГ: Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник

1332
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

Китайски учени разработиха ядрен оптичен часовник, който използва ядрото на атом на торий-229 за отмерване на времето, което бележи значителен напредък към ново поколение високопрецизни часовници.

Екип, ръководен от Дин Шъциен от университета „Цинхуа", използва специално разработен ултравиолетов лазер с непрекъсната вълна и миниатюрен кристал, съдържащ торий-229, за да открие и прецизно измери преход в атомното ядро. След това екипът синхронизира честотата на лазера с този ядрен преход, което позволи на системата да функционира като ядрен оптичен часовник, съобщава КМГ.

Тази технология би могла да предложи предимства и по отношение на размерите и инженерната реализация, като потенциалните ѝ приложения включват спътниковата навигация и изследването на дълбокия космос, където изключително точното измерване на времето е от съществено значение. Резултатите от откритието бяха публикувани онлайн в списанието „Nature" в сряда.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

По-малко търсене, повече гледане: новият EON в „Без напрежение“ (Видео)