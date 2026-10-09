Служители на ICE простреляха мъж в кола с 5-годишно дете в нея

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Служители на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол (ICE/АЙС) простреляха мъж в колата му, в която е имало и 5-годишно дете, в нюйоркския квартал "Марбъл Хил", предаде Ройтерс, като се позова на изявление на кмета Зохран Мамдани.

Откакто Доналд Тръмп се завърна в Белия дом за втори президентски мандат, имиграционни служители откриха огън по най-малко 21 души, 7 от които бяха убити. Действията на властите предизвикаха протести из цялата страна, пише БТА.

Според някои критици упражняваният от Тръмп натиск за повече депортации на имигранти е довел до ръст на насилието по улиците. Опоненти на тази политика обвиняват правителството, че не подвежда под отговорност агенти на АЙС, използващи прекомерна сила.

Според Тръмп има много имигранти, които трябва да бъдат депортирани понеже се занимават с престъпна дейност, като финансови измами и незаконни дейности, съпроводени с насилие.

„Първоначалните сведения сочат, че агентите са обградили (мъжа) и 5-годишно дете в колата му, преди да произведат няколко изстрела“, пише в изявление на нюйоркския кмет Зохран Мамдани.

„Говорих по телефона с президента Тръмп и министъра на вътрешната сигурност (Маркуейн) Мълин, като преговаряхме за освобождаването на простреляния от агенти на АЙС мъж. Преговорите не дадоха резултат“, заяви снощи Мамдани пред журналисти.

Той добави, че е поискал от администрацията на Тръмп АЙС да преустанови правоприлагащите си действия на територията на Ню Йорк.

„Тези действия правят града по-опасен“, отбеляза Мамдани. „Този град не иска АЙС. Искаме АЙС да напуснат града ни, училищата ни, болниците ни, улиците ни. Искаме АЙС да стои надалеч от нашите деца“, продължи кметът на Ню Йорк.

По думите му 5-годишното дете, което се е намирало в автомобила на простреляния мъж, не е пострадало физически.

Началникът на полицията в Ню Йорк комисар Джесика Тиш заяви, че служители на реда са открили детето при негов роднина и са проверили дали то се намира в безопасност и в добро състояние.

Министерството на вътрешната сигурност, което оглавява АЙС, разпространи изявление, в което посочва, че агенти на имиграционната служба са предприели планирана акция в Бронкс за задържането на мъж от Доминиканската република, който има предишни присъди.

Тиш посочи, че нюйоркската полиция е задържала 28-годишния доминиканец два пъти в Ню Йорк – през 2023 и 2025 г.

„По време на инцидента служител на АЙС е произвел изстрел с оръжието си и престъпникът – нелегален имигрант – е бил ранен“, пише в изявлението на Министерството на вътрешната сигурност. В текста се добавя, че агентите от имиграционната служба незабавно са оказали помощ. „Лицето е живо и се намира в местна болница“, посочва ведомството.