КМГ: Най-голямото нефтено находище в пустиня в Китай произвежда над 26 млн. тона нефт и газ

Най-голямото нефтено находище в пустинята в Китай е доставило над 26 милиона тона нефт и газ от пластове, разположени на дълбочина над 6 000 метра под земята, съобщи Китайската национална нефтена корпорация.

Добивът е регистриран в нефтеното находище „Хаде-Фуман", разположено на северния край на пустинята Такламакан в Синдзян-уйгурския автономен регион в северозападната част на Китай, съобщава КМГ.

Сондажът „Джъншън-1" в находището успешно извлече проба от скална сърцевина от дълбочина 8 080 метра. Скалата е престояла под земята около 500 милиона години. Това е първият случай, в който Китай извлича проба от скална сърцевина от дълбочина над 8 000 метра в северозападната част на Таримския басейн, като по този начин се осигуряват ценни геоложки данни за проучването на ултрадълбоки нефтени и газови ресурси.

През последните години нефтеното находище „Тарим" ускори разработването на ултрадълбоки нефтени и газови ресурси под пустинята Такламакан. В нефтеното находище „Хаде-Фуман" са пробити общо 485 ултрадълбоки сондажа. От тях 133 нефтени сондажа са добили по над 100 000 тона нефт и газ, а 464 по над 10 000 тона.

Това развитие превърна нефтеното находище „Хаде-Фуман" в най-голямото пустинно нефтено находище в Китай и в основна база за добив на нефт и газ от свръхдълбоки пластове.

Басейнът Тарим е основен потенциален източник на растеж на китайските запаси и добив на нефт и газ. Доказаните запаси от нефт и газ в басейна надхвърлят 5 милиарда тона, като повече от половината от тях се намират в свръхдълбоки пластове.