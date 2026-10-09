Китай свързва морето и железниците с автоматизирана транспортна линия

В Китай започна работа първата автоматизирана специализирана интермодална железопътна линия, която директно свързва морски терминал с железопътната мрежа. Проектът, стартирал на 29 юли в пристанищния град Сямън, провинция Фудзиен, има за цел да ускори обработката на товарите, да намали задръстванията и логистичните разходи и да улесни връзката между китайските вътрешни райони и международните пазари, съобщава КМГ.

Новата линия е част от интермодалната система на океанския терминал на Сямън и осигурява директна връзка между влаковете и корабите. Според заместник-кмета на града Лин Джъчън това ще помогне за преодоляване на дългогодишните затруднения при събирането и разпределението на товарите. Очаква се проектът да увеличи капацитета на пристанището за превоз на товари към вътрешността на страната и да подобри транспортните връзки между сушата и морето. Железопътната линия е дълга близо 1,6 километра и има проектен годишен капацитет за превоз на 250 000 стандартни контейнера TEU, както и 250 000 метрични тона насипни товари.

Особеното при проекта е неговото разположение. За разлика от традиционните пристанищни железопътни линии, които обикновено се намират в периферията на терминалите, новото трасе преминава под прав ъгъл спрямо бреговата линия и навлиза директно в оперативната зона на първия напълно автоматизиран терминал в Китай. То достига на едва 70 метра от морето. Тази конструкция съкращава пътя на товарите между кораба и влака и показва как автоматизацията и по-тясното интегриране на различните видове транспорт могат да повишат ефективността на китайската логистична система и да укрепят връзките ѝ със световната търговия.

Тази инженерна иновация позволява контейнери и насипни товари да се товарят директно от кораби на чакащи влакове. Инсталацията трансформира традиционния триетапен транзит „влак-депо-кораб" в рационализирана двуетапна система за директна връзка. Чрез заобикаляне на междинните прехвърляния в разпределителните щандове и вторичното повдигане, цялостните логистични разходи за контейнер са с 15% по-ниски, а общото време за транзит се съкращава с два до три дни. Освен това, интегрирането на автоматизирана железопътна линия с автоматизиран терминал позволява високоефективна операционна система за „70-метрово прехвърляне и деветминутна размяна", което значително намалява повредите на товара и повишава надеждността на веригата за доставки.

Лин Дзи, президент на China COSCO Shipping Corporation, подчерта стратегическото значение на проекта. Чрез унифициран интерфейс за данни и интелигентна система за диспечерска дейност, железопътната линия освобождава каналите за внос и износ за вътрешни райони като провинциите Дзянси, Хунан и Хубей. Това е забележителен проект, който служи за отварянето на Фудзиен и насърчава вътрешния и международния двоен транспорт, както и за национална парадигма за безпроблемни морски железопътни връзки с нулев километричен обхват, каза той. Обозначен като железопътна линия от клас D, новооткритият проект е отворен за целия пазар с прозрачно ценообразуване, като по този начин премахва бариерите за различните пазарни субекти да се възползват от приобщаващи логистични услуги.

Технологично съоръжението е оборудвано с четири автоматизирани портални крана, монтирани на релси, и три паралелни товарни линии. В пристанищната зона контейнеровози без шофьор се движат автономно между кораби, терминали и железопътни линии, осигурявайки 24-часова непрекъсната работа. Ефективността на комплекса се допълва от иновативен модел за митническо оформяне. Властите са въвели политика „една декларация, една проверка, едно освобождаване". Очаква се подобрената свързаност да внесе нов жизнен дух в регионалните икономики.

У Чънгджун, заместник-генерален мениджър на China Railway Nanchang Group, посочвайки дългогодишното сътрудничество между пристанищата и железопътния транспорт между Фудзиен и Дзянси. „Откриването на тази специална линия открива нови възможности за стратегическо сътрудничество. Ще продължим да свързваме всички страни, да отваряме канали за логистика, комбиниращи жп и морски транспорт, и да разчитаме на Морския път на коприната. По този начин можем да съдействаме за изграждането на двоен транспорт, което в крайна сметка ще даде възможност за висококачествено икономическо развитие на региона Фудзиен-Дзянси."

Подкрепена от 21-те океански маршрута на терминала, обхващащи Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Близкия изток и Югоизточна Азия, новата железопътна линия свързва глобалните морски мрежи с над 20 вътрешни железопътни канала.