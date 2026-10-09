Трима загинали при нападения срещу летището в Рияд

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Главното управление за гражданска авиация на Саудитска Арабия съобщи, че трима саудитски граждани са загинали, а няколко души са били ранени при две нападения срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд вчера, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Саудитският национален авиопревозвач „Саудия“, от своя страна, заяви, че инцидентът на международното летище „Крал Халид“ е довел до смъртта на един неин служител и до повреждане на самолет, който се е намирал на земята.

По това време на борда на самолета не е имало пътници, съобщава БТА.

Авиокомпанията допълни, че полетите и дейността на летището са се върнали към нормален режим към 18:00 часа вчера.

Водената от Саудитска Арабия коалиция заяви, че е унищожила три ракетни установки, използвани от хусите. Коалицията добави, че ще отговори твърдо на атаките срещу мирни граждани и цивилни обекти.