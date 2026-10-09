Нобеловата награда и тази година не е за Тръмп, спечели я южноафриканска юристка

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Наванетем „Нави" Пилей беше обявена за лауреат на Нобеловата награда за мир за 2026 г.

Тя е отличена за усилията си в подкрепа на мира и международното право, заяви председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес.

Нави Пилей е „значително разширила обхвата и влиянието на международното право", каза още Йорген Ватне Фриднес.

Докато обявява тазгодишния лауреат, той добавя, че Пилей е проправила пътя към „по-всеобхватна глобална правна система", като отбелязва, че тя е направила това с изключителна смелост.

Председателят на Норвежкия Нобелов комитет продължи, като отдаде почит на дългогодишната ѝ кариера, споменавайки, че тя е започнала като адвокат в Южна Африка, където се е сблъсквала с тежка дискриминация.

Той каза, че тя притежава „твърд морален компас".

Продължавайки речта си, в която обяви носителя на тазгодишната Нобелова награда за мир, Фриднес отбеляза, че Пилей е призовала държавите и лидерите да поемат отговорност и е дала надежда на жертвите.

Той посочи, че тя е подчертала отговорността на отделните лица и държавите да спазват принципа на правовата държава.

По време на речта си той отдели момент, за да отбележи, че системата на международното право е под огромно напрежение, като добави, че наблюдаваме преход към това, което той нарича „политика на силата".

„Когато силата надделява над правото", каза той, „това подкопава стабилността".

Нейната отдаденост на справедливостта и човешкото достойнство е източник на надежда и вдъхновение за всички онези, които се стремят да създадат по-мирен свят, заключи той.

Пилей е южноафриканската юристка и бивш върховен комисар на ООН за правата на човека. Родена е през 1941 г. в Дърбан, Южна Африка.

През 1967 г. става първата чернокожа жена, открила собствена адвокатска кантора в провинция Натал. В продължение на близо три десетилетия защитава политически активисти и противници на апартейда, включително задържани, подложени на изтезания и изолация. През 1973 г. изиграва важна роля за утвърждаването на правото на политическите затворници на достъп до адвокат.

През 1995 г. става първата чернокожа жена, назначена за съдия във Върховния съд на Южна Африка. Същата година е избрана за съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, където впоследствие е председател от 1999 до 2003 г.

От 2003 до 2008 година тя е съдия в Международния наказателен съд за Руанда, а преди това и негов председател. След това до 2014 г. е върховен комисар на ООН за правата на човека.

През 2015 г. Пилей става член на Международната комисия срещу смъртното наказание.

Тя е сред разпознаваемите фигури в международната правозащитна система и е работила по въпроси, свързани с геноцида, дискриминацията и защитата на уязвими групи.

Президентът на САЩ и тази година се размина с отличието. Преди дни Доналд Тръмп, който води война с Иран, каза, че би трябвало да му присъдят Нобелова награда за мир, но призна, че едва ли има шанс да я получи.

Откакто миналата година се завърна в Белия дом, Тръмп многократно е изразявал мнение, че заслужава най-престижното отличие в света.

Миналата година той също претендираше за Нобела, но тогава отличена бе венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо. Тогава тя символично отстъпи Нобеловата си награда за мир в стремежа си да получи подкрепата на САЩ за усилията си във Венецуела.