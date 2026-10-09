Рекорден обир в Италия: откраднаха вино за пет милиона евро

Крадци задигнаха 30 000 бутилки от най-престижната тосканска изба

Добре организирана банда от най-малко седем души е проникнала в складовете за вино на прочутата фамилия Антинори в Тоскана и е избягала с два камиона, натоварени с редки вина. Става въпрос все за бутилки, търсени от колекционери по целия свят.

Според в."Кориере дела сера" са били откраднати 30 хиляди бутилки на стойност около пет милиона евро. Престъплението е извършено край град Кортона, в провинция Арецо, Тоскана. Сред задигнатите вина са някои от най-ценните и разпознаваеми марки на компанията -„Солая", „Тинянело" и „Гуадо ал Тасо".

Експертите смятат, че зад удара стои добре организирана група от най-малко седем души, които са действали с впечатляваща прецизност. Крадците успели да изключат охранителната система и видеокамерите, след което използвали мотокарите на самата компания, за да натоварят касите с вино в два големи камиона. Липсата на стоката била установена едва в понеделник сутринта, когато служителите пристигнали на работа.

„Това със сигурност е много добре подготвена банда, може би същата, която е атакувала и други изби в Италия през последните месеци", коментира изпълнителният директор на компанията Ренцо Котарела. По думите му досега в Италия не е имало обир на вино с подобна стойност на откраднатото. Разследването е поверено на карабинерите и полицията.

Особено тревожен за производителя е фактът, че сред плячката има около десет хиляди бутилки от реколта 2023 г. на „Солая", едно от най-престижните вина на фамилията. Годишното производство на тази марка е едва около 60-70 хиляди бутилки, което означава, че крадците са се сдобили с количество, представляващо значителна част от цялата реколта. В зависимост от вида и пазара цената на бутилките от откраднатите престижни вина може да достига няколкостотин евро. Именно високата стойност на плячката обаче може да се окаже и най-голямата пречка пред извършителите.

Продажбата на толкова голямо количество редки вина не е лесна задача, особено когато става дума за ограничени серии, познати на колекционерите и търговците по цял свят. Всяка необичайно изгодна оферта или внезапната поява на голям брой бутилки от една и съща реколта би могла да предизвика подозрения.

От компанията призовават клиентите си да бъдат внимателни при предложения за вина „Антинори", идващи извън официалните канали за продажба. Целта е да се затрудни пласирането на откраднатата стока и да се предпазят както търговците, така и ценителите.

„Надяваме се да успеем да намерим виното. Два камиона не могат просто да изчезнат", заявява Котарела пред британския „Файненшъл таймс". Според него е трудно да се обясни как толкова голямо количество висококачествено вино би могло да бъде продадено на международните пазари, без да привлече вниманието на специалистите.

Обирът е сериозен удар за компания, чиято история започва още през 1385 г. Вече 26 поколения от фамилията Антинори са посветени на винопроизводството, а днес името й е символ на италианската винена традиция и присъства на пазарите в цял свят. Щетите не се измерват само с милиони евро, а засягат и репутацията на производител, чиито вина са високо ценени от колекционери, ресторантьори и познавачи.