Бивш шеф на германското разузнаване, задържан за шпонаж, контактувал с китайски генерал

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Бившият ръководител на германското външно разузнаване Аугуст Ханинг, който е задържан по подозрение в шпионаж, е поддържал дългогодишни контакти с бивш високопоставен китайски генерал, съобщи сп. "Шпигел", цитирано от Ройтерс.

Според изданието Ханинг, който напуска германската разузнавателна служба през 2005 г., е пътувал многократно до Китай, където е познавал бивш служител, работил в китайското посолство в някогашната комунистическа Източна Германия (ГДР), пише БТА.

Списанието посочва, че бившият генерал-майор, идентифициран като Ван Цзянчжън, е признат специалист по въпросите на Германия и е превел на китайски редица германски книги.

Ханинг беше задържан тази седмица по подозрение, че е споделял информация от поверителни документи, предоставяни му от бивш началник на неговия кабинет, на чуждестранни разузнавателни агенти.

Предполагаемите действия са извършени след пенсионирането му, когато е работил като независим консултант по въпросите на сигурността.

Прокуратурата не е коментирала какви точно материали смята, че са били предоставяни, нито на кого са били предавани.

Адвокатът на Ханинг заяви пред "Шпигел", че клиентът му е обект на несправедливо преследване.