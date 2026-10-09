Путин и лидери от Организацията на независимите държави са на среща на върха в Туркменистан

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Руският президент Владимир Путин и другите лидери от Организацията на независимите държави (ОНД) се срещнаха в рамките на Съвета на държавните глави на организацията в туркменистанския курорт "Аваза" на брега на Каспийско море, предаде ТАСС.

Заседанието бе открито от президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов. Освен Путин във форума участват президентът на Азербайджан Илхам Алиев, на Беларус - Александър Лукашенко, на Казахстан - Касъм-Жомарт Токаев, на Киргизстан - Садир Жапаров, на Таджикистан - Емомали Рахмон, на Узбекистан - Шавкат Мирзийоев и премиерът на Армения - Никол Пашинян.

Срещата продължава в разширен формат и за първи път към лидерите от ОНД се присъедини иранският президент Масуд Пезешкиан, съобщи БТА.

Дневният ред на форума включва десетки въпроси. След края ѝ е планирано да бъде приета съвместна декларация на държавните глави, в която ще бъдат обобщени резултатите от работата на ОНД през последните 35 години и очертани перспективите пред организацията, отбелязва ТАСС.

Освен това лидерите на страните планират да одобрят няколко документа за сътрудничество в борбата с киберпрестъпността, а също комплекс от мерки за изграждане на положителен образ на ОНД.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко заяви, че противниците на ОНД са си направили погрешно сметките, залагайки на кратко съществуване на организацията.

"След разпадането на Съветския съюз външни сили, без да го крият, се опитаха да манипулират новите държави. За съжаление подобна политика продължава и сега. Нашата организация бе всячески очерняна и наричана геополитически фантом и мит. Предсказваха ѝ едва няколко месеца живот, не допускайки дори в мислите си възможността за интеграцията на нашите държави", каза Лукашенко, цитиран от агенция БелТА.

"Тук бих искал да подчертая, че опонентите ни са се излъгали в сметките. Реалността е много по-сложна", добави той.

"Няма съмнение, че потенциалът на ОНД не е изчерпан. Нашият съюз е и дълги години ще остане обединение на обща съдба", посочи Лукашенко.

"Формирането на многополюсен свят става до голяма степен чрез укрепващите обединения БРИКС, Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), Африканския съюз и други форуми на глобалното мнозинство. Бих искал в тази редица да бъде поставена и ОНД", допълни Лукашенко.

ОНД може да постигне още по-големи успехи, ако продължи по пътя на премахването на търговските бариери, каза на форума руският президент Владимир Путин.

"Можем ли да се движим още по-бързо? Сигурно можем. Какво трябва да се направи за това? Трябва да премахваме бариерите", отбеляза руският лидер.

Той се възползва от случая да покани колегите си от ОНД на традиционна предновогодишна неформална среща в Санкт Петербург на 21 декември.

"Там можем да обсъдим всички текущи и перспективни въпроси", добави Путин.

"Заслужава да се отбележи, че през миналата година стокооборотът между Русия и страните от ОНД надхвърлил 110 милиарда долара, а през първата половина на тази година се е повишил с още 19 процента", каза още руският президент.