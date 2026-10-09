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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23704275 www.24chasa.bg

Франция експулсира двама агенти на нигерското разузнаване

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Франция СНИМКА: Pixabay

Френските власти са обявили на 16 септември за персона нон грата двама служители на нигерските разузнавателни служби, работещи в посолството на африканската държава в Париж, и са ги задължили незабавно да напуснат територията на Франция, предаде Франс прес.

"Двама служители от Посолството на Нигер в Париж бяха обявени за персона нон грата на 16 септември и напуснаха френската територия", според дипломатически източник, потвърждаващ статия на в. "Монд".

"Става въпрос за двама агенти на нигерските разузнавателни служби, които вече нямаха основание да присъстват тук при липсата на сътрудничество" между двете държави, чиито отношения са силно влошени след идването на власт на военната хунта в Ниамей през 2023 г., каза същият източник.

Според източник на в. "Монд" единият от двамата агенти е бил "заподозрян, че извършва дейности по наблюдение на нигерски опозиционери на френска територия".

Няма коментар от френското Външно министерство, съобщава БТА. 

Френското посолство в Ниамей е затворено, а Париж не признава хунтата и продължава да смята Мохамед Базум за единствения легитимен държавен глава на Нигер. Въпреки този силно напрегнат климат в отношенията Посолството на Нигер в Париж остава отворено, припомня АФП.

Франция СНИМКА: Pixabay

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