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Хитлер Мусолини стана кмет на град в Перу

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Хитлер Мусолини Симеон Флорес СНИМКА: Екс/PamphletsY

Избирателите в перуанския град Керопалка избраха своя нов кмет - Хитлер Мусолини Симеон Флорес, съобщи "Политико". 

Кандидатът с необичайното име от центристко лявата партия „Ахора Насион" ("Светът на нацията") спечели 34% от гласовете. Според местните медии разликата между първите трима кандидати е била едва 42 гласа.

В кандидатурната си декларация Симеон дава малко подробности (и никакви за името си), освен факта, че управлява инвестиционната група „Simeon Sac" и че е на 45 години. 

Имало е и други политици, наречени Хитлер. През 2018 г., също в Перу, Хитлер победи Ленин в друга кметска надпревара за окръг Юнгар, когато Хитлер Гесклин Алба Санчес победи Ленин Владимир Родригес Валверде.

„Аз съм добрият Хитлер", заяви тогава Алба пред медиите по време на предизборната кампания. 

В Намибия Адолф Хитлер Уунона спечели миналата година петите си поредни местни избори. „Като дете го възприемах като напълно нормално име", каза тогава той пред Би Би Си.

Депутатът и хирург Хитлер Сааведра беше член на Конгреса на Перу от партията „Ние сме Перу" от 2021 г. до смъртта си през 2024 г. на 46-годишна възраст.

За перуанците не е необичайно да избират исторически или необичайни имена за децата си, независимо от евентуалните негативни или противоречиви конотации.

Латинска Америка е дом на колекция от странни имена, където исторически личности споделят имена с търговски марки. По-конкретно, в еквадорския кантон Коне, в провинция Манаби, регистрите на гражданския регистър съдържат поредица от любопитни имена. Има граждани, кръстени Бъргър Кинг, Вик Вапоруб, Форд Шевролет или дори Адолф Хитлер. Други включват Интернешънъл Конфликт Лоор, Сиен Пиес Пинарес и Пуро Агуардиенте Замбрано.

Хитлер Мусолини Симеон Флорес СНИМКА: Екс/PamphletsY
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