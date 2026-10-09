Черна гора арестува лидер на руска мрежа за хибридни атаки

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Ръководителят на руската информационна мрежа „Рибар" (Rybar) Михаил Звинчук бе задържан тази сутрин в Черна гора. Арестувани са и негови съучастници, съобщава Vijesti, позовавайки се службите за сигурност.

Сред арестуваните са съпругата му и сътрудничка Валерия Владимировна Звинчук, както и още трима души. Операцията се провежда в Рисняк.

Михаил Звинчук е сочен от британското и американското правителство като ключова фигура в злонамерени хибридни дейности.

Черногорската полиция, в сътрудничество и координация с Агенцията за национална сигурност (ANS), провежда операция, насочена към пресичане на хибридните дейности на тази мрежа, която британските и американските власти свързват с разпространението на кремълска пропаганда и чуждестранни операции за информационно влияние.

Британското правителство посочи Звинцук като съсобственик и генерален директор на „Рибар", като заяви, че мрежата се координира частично от администрацията на руския президент, получава финансиране от държавната корпорация „Ростех" и сътрудничи с членове на руските разузнавателни служби. Звинцук санкциониран от Великобритания, а Държавният департамент на САЩ го включва в списъка на лицата, участващи в операции за злонамерено влияние, насочени към изборния процес в САЩ.

Държавният департамент, чрез програмата си „Награди за правосъдие", предлага до 10 милиона долара за информация, която би довела до идентифицирането или установяването на местонахождението на чуждестранни лица, замесени в намеса в изборите в САЩ, включително посочените съучастници на „Рибар", или би помогнала за предотвратяването на такава дейност.