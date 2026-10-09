Берлин купува крилати ракети за масирани удари на бойното поле

Германската армия (Бундесверът) ще закупи крилати ракети на достъпни цени (Low Cost Cruise Missiles) за масирани удари на бойното поле, заяви генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, който е инспектор на сухопътните войски на Бундесвера, цитиран от ДПА.

"Ще използваме тези ракети за масирани удари на цели на дълбочина от 1500 километра, с което ще можем да претоварим вражеските системи за противовъздушна отбрана", заяви Фройдинг по време на вечерен парламентарен прием в Берлин, организиран от Асоциацията на за подкрепа армията.

Генерал-лейтенант Фройдинг посочи, че тези боеприпаси ще бъдат особено ефективни в комбинация с конвенционални крилати ракети. Освен нуждата да се претоварят вражеските системи за противовъздушна отбрана, той изтъкна и необходимостта от "високобюджетни оръжия за поразяването на цели със стратегическо значение".

Именно поради тази причина, от гледната точка на сухопътните войски, се налага армията да бъде снабдена с крилати ракети, произведени и закупени в САЩ, допълни високопоставеният военнослужещ.

Фройдинг не посочи обаче кои системи ще бъдат използвани за крилатите ракети, като уточни, че в момента на пазара се разглеждат две системи, които трябва да бъдат одобрени съгласно стандартите на Бундесвера.

"Първата доставка се очаква да бъде направена следващата година и ние искаме да постигнем това", отбеляза той.

По-рано тази седмица американската отбранителна компания "Кавънънт" откри производственa мощност за крилати ракети в Лайпциг, като възнамерява от догодина да започне да произвежда ракетни комплекси "Антъм". В първата година ще бъдат произведени 1000 системи, а през следващата, 2028 г., броят на произведените единици ще се увеличи петорно.