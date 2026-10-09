ООН: Почти цялото население на Газа няма подходящ подслон преди зимата

Почти цялото население на Газа, или близо два милиона души, все още е без подходящ подслон преди настъпването на зимата, предупреди ООН и призова за осигуряване на достъп за доставка на хуманитарна помощ, предаде Франс прес.

Около 1,8 милиона от приблизително 2 милиона жители на Газа "са изправени пред четвърта поредна зима без адекватна защита от дъжд, наводнения и студ", една година след обявяването на прекратяването на огъня през октомври 2025 г., съобщи Международната организация по миграция (МОМ) в свое изявление, цитирана от БТА.

"Материалите, необходими за изграждането на подслони, трябва да бъдат допускани бързо, предвидимо и в достатъчни количества" в анклава, предупреди генералната директорка на МОМ Ейми Поуп, цитирана в съобщението. Организацията посочва като проблем "недостига на финансиране и продължаващите ограничения, налагани от израелските власти върху вноса на жизненоважни материали" за изграждане на подслони.

Според организацията повече от половината от палатките и временните убежища, които в момента се използват, са в лошо състояние и се нуждаят от подмяна. Организацията подчертава, че палатките са предназначени само като временна мярка при извънредни ситуации и обикновено издържат между шест и дванадесет месеца.

Освен това според МОМ засилването на климатичния феномен Ел Ниньо вероятно ще доведе до по-обилни валежи, които могат допълнително да отслабят и без това нестабилните постройки, докато силно повредените дренажни системи увеличават риска от наводнения.

В началото на септември Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че тежките условия, при които живеят жителите на Газа, увеличават риска от здравни проблеми с наближаването на дъждовния сезон. При тези условия се създават благоприятни предпоставки за разпространение на вредители, комари, плесени и бактерии.