Арестуваха тийнейджъри заради заплахи за нападения в полски училища

Полската полиция извърши поредица арести на младежи във връзка със заплахи за нападения в училища. Това става на фона на усилията на властите да успокоят обществените страхове, породени от слухове в интернет за т. нар. Кървав петък, появили се след две нападения с нож в рамките на два дни, предаде Ройтерс.

Социалните мрежи в Полша бяха изпълнени с твърдения за предполагаемо онлайн предизвикателство, което може да стои зад нападенията, но полицията заяви днес, че разследванията ѝ не са открили доказателства за подобна връзка.

Инцидентите доведоха до мащабна реакция в областта на сигурността, като сили на реда бяха разположени в 10 000 училища в Полша, а правителството предупреди да не се разпространява дезинформация, която според властите може да вдъхнови нападения на подражатели, пише БТА.

"В интернет циркулира много емоционално натоварена дезинформация – спонтанни реакции, породени от разбираема тревога, но няма никакви признаци за национално "предизвикателство" (организирано от младежи в социалните мрежи), заяви министърът на цифровизацията Кшищоф Гавковски пред местна медия.

"Не можем да изключим възможността един, двама или трима души да общуват помежду си, да кроят планове или да се появи подражател. Но не виждаме доказателства за заплаха, произтичаща от група хора, които координирано планират да навредят на някого днес."

Полицията съобщи, че е задържала 10 души, главно заради заплахи, публикувани в интернет, като нови арести бяха обявявани днес. Сред тях са 13-годишен ученик от Варшава, който публикувал снимка на нож в чат на своя клас и отправил заплахи към други ученици, 14-годишен младеж от Варшава, задържан в училището с нож и пиратки и двама 15-годишни младежи от район в близост до столицата, които публикували видеоклип със заплахи за убийство, пише БТА.

Вчера 15-годишен бивш ученик, носещ камера на каската си, уби един служител и рани други двама души в основно училище в Лешчидул-Новини, североизточно от Варшава.

Ден по-рано 19-годишен младеж рани 10 души, включително и себе си, при друго нападение в училище в Остроленка, също в североизточната част на Полша.