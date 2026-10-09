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Мерц: Откровено неморално е присъствието на Герхард Шрьодер на рождения ден на Путин

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Герхард Шрьодер и Владимир Путин СНИМКА: Телеграм/Kremlin. News

Германският канцлер Фридрих Мерц е "дълбоко възмутен" от посещението на своя предшественик Герхард Шрьодер в дома на руския президент Владимир Путин по случай рождения му ден, заяви говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс и БТА. 

По думите на говорителя Мерц смята участието на Шрьодер в подобно празненство за "откровено неморално".

Франс прес съобщи, че президентът на Русия е приел Герхард Шрьодер в дома си по случай вчерашния си рождения си ден.

„Вчера сутринта Владимир Путин научи от медиите, че Герхард Шрьодер е в Москва по работа. Президентът покани стария си приятел да се присъедини към него", заявиха от Кремъл в социалната мрежа „Телеграм". Към публикацията са прикачени снимки, на които двамата се усмихват и си стискат ръцете.

Миналата седмица руската преса разкри, че 82-годишният Шрьодер – който поддържа дългогодишни връзки с Путин – е бил назначен в надзорния съвет на „Хиперглобус", руска верига супермаркети, която преди това е била собственост на германската група „Глобус". 

Герхард Шрьодер и Владимир Путин СНИМКА: Телеграм/Kremlin. News

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