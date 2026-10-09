Осъдиха българи, срещу които 12-годишно момиче размаха брадва и нож в Шотландия

Двама български граждани, срещу които 12-годишно момиче размаха нож и брадва в шотландския град Дънди, баха осъдени.

23-годишният Илия Белов ще трябва да изтърпи 18 месеца пробационен надзор и да положи 300 часа общественополезен труд. Името му също така ще бъде вписано в регистъра на извършителите на сексуални престъпления за година и половина. 20-годишната му сестра Надежда Белова пък ще трябва да положи 180 часа общественополезен труд.

Двамата влязоха в разправия с група от четири момичета на възраст от 12 до 14 г. през август миналата година, като първоначално се твърдеше, че виновно за случилото се е най-малкото дете. Клип как то размахва нож и брадва стана вирусен в социалните мрежи, след като известни английски националисти съобщиха, че девойката се е опитвала да се защити от нелегални имигранти, пристигнали с лодки на Острова. Съобщение за случилото се тиражира до милионите си последователи дори Илон Мъск, защото момичето първоначално бе задържано от полицията.

По време на процеса обаче стана ясно, че събитията са се развили по друг начин. Всичко започнало, когато Белов отправил сексуални подмятания към 12-годишно дете, докато то вървяло към автобусна спирка с приятелките си. По думите ѝ той непрекъснато повтарял: "Ела тук, секси. Ще ти покажа как да си прекараш добре".

Тя се ядосала и започнала да му крещи, а Белов се обадил на сестра си, която пристигнала малко по-късно и нападнала 13-годишно момиче от групата.

Последвал сблъсък, по време на който българинът блъснал 12-годишното момиче. Тогава то извадило брадвата и ножа, които носело и ги размахало. Когато полицията пристигна минути по-късно, момичето показало, къде ги е изхвърлило наблизо.

Белов отрече да е отправял сексуални забележки към момичетата и заяви пред съда, че всъщност те са изричали обидни думи към него, включително наричайки го "шибан мигрант". Съдията обаче отхвърли неговата версия, като я определи като неубедителна. На два пъти той отлагаше решението си за размера на присъдата, тъй като трябваше да бъде направен социален доклад за финансовото състоянието на семейството на подсъдимите български граждани. Стана ясно, че Белов има малко бебе и е загубил работата си след разразилия се скандал около сблъсъка с младите момичета.