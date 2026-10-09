Ердоган: Газа е превърната в най-големия концентрационен лагер в света

На Международната среща на върха за правосъдието, организирана от Министерството на правосъдието в двореца „Чъраган“ в Истанбул, турският президент Реджеп Ердоган заяви, че "Газа е превърната в най-големия концентрационен лагер в света от структура, която смята, че стои над международното право“, съобщи вестник „Джумхуриет“.

„Най-важното от всичко е, че в Газа вече цели три години пред очите на целия свят хората биват варварски избивани (...). Повече от 74 хиляди жители на Газа, повечето от които жени и деца, бяха избити“, каза в речта си Ердоган.

Отбелязвайки, че „училища (в Газа), които не трябва да бъдат докосвани дори по време на война, бяха сринати със земята“, Ердоган продължи с думите: „Университети, болници, молитвени домове бяха атакувани. Хиляди деца загубиха ръцете, краката си или част от тялото си“.

Напомняйки, че миналата година с принос на Турция е било установено примирие, но това примирие е било нарушавано хиляди пъти от израелското правителство, Ердоган отбеляза, че „от 11 октомври 2025 г., когато примирието влезе в сила, до днес 1500 палестинци бяха убити при тези атаки, а над 5 хиляди души бяха ранени“.

Отново цитиран от вестника, Ердоган заяви още, че „незаконните заселвания на Западния бряг и организираните от държавата престъпления и насилие от страна на фанатични групи продължават“. По думите му „светите места в Йерусалим са подложени на набези и че има опити за промяна на техния исторически и правен статут“.

Заявявайки, че и турският народ, и самият той като президент на Турция, ще продължат според възможностите си да бъдат глас на потиснатите и ощетяваните, за да защитават техните права и закони. „На всяка платформа, на която присъстваме, и на всяка маса, на която сядаме, ще продължим да бъдем гласът на слабите, уязвимите, бедните и самотните“, добави той.