Взрив и изтичане на газове в гръцка петролна компания, петима са ранени (Видео)

Експлозия в съоръженията на петролната компания Motor Oil край Агиос Теодори в област Коринт. Петима работници са ранени, двама от които са тежко пострадали.
Инцидентът е станал на обяд по време на дейности по профилактична поддръжка на съоръженията в рафинерията, съобщава bTV. Двама от пострадалите са в тежко състояние. Те са на възраст 43 и 50 години. По информация на гръцките медии те са работили към външен изпълнител, ангажиран с ремонтни дейности в промишления комплекс.
След инцидента са откарани в болницата в Коринт, където се е наложило да бъдат интубирани, а по-късно са преместени в болница специализирана в лечението на изгаряния.
В някои медийни публикации се споменава за спукана тръба и наличие на изтекли газове, както и че експлозията е станала в крайни съоръжения на рафинерията, но все още тази информация не е официално потвърдена.
След взрива останалите работници са евакуирани. На място са пристигнали няколко линейки, а в болница са транспортирани пет души.
В официалното си изявление Motor Oil посочва, че инцидентът е станал по време на мащабна профилактична поддръжка на рафинерията. Компанията потвърждава, че двама нейни работници са пострадали тежко, получили са първа помощ и са били откарани в болница.
От дружеството заявяват още, че незабавно са задействани предвидените протоколи за безопасност и реакция при извънредни ситуации.
Εκρήξεις στο κάτεργο του Βαρδινογιάννη στους Αγίους Θεοδώρους. Βαριά σακατεμένοι εργαζόμενοι. Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στα διυλιστήρια της «Motor Oil» στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας, τραυματίζοντας εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων δύο εργάτες που μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 43 και 50 ετών, οι οποίοι είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν διασωληνωθεί. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες διακομίζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου (shut down). Οπως αναφέρεται, οι δύο εργαζόμενοι, που δούλευαν σε εργολαβικό συνεργείο, έκαναν εργασίες συντήρησης σε εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U - 607 όταν έγινε έκρηξη πιθανά λόγω ύπαρξης αερίων.— Αντώνης Νταλακογεώργος (@Adalakogeorgos) October 9, 2026