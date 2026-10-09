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Взрив и изтичане на газове в гръцка петролна компания, петима са ранени (Видео)

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КАДЪР: Екс/@Adalakogeorgos

Експлозия в съоръженията на петролната компания Motor Oil край Агиос Теодори в област Коринт. Петима работници са ранени, двама от които са тежко пострадали.

Инцидентът е станал на обяд по време на дейности по профилактична поддръжка на съоръженията в рафинерията, съобщава bTV. Двама от пострадалите са в тежко състояние. Те са на възраст 43 и 50 години. По информация на гръцките медии те са работили към външен изпълнител, ангажиран с ремонтни дейности в промишления комплекс.

След инцидента са откарани в болницата в Коринт, където се е наложило да бъдат интубирани, а по-късно са преместени в болница специализирана в лечението на изгаряния.

В някои медийни публикации се споменава за спукана тръба и наличие на изтекли газове, както и че експлозията е станала в крайни съоръжения на рафинерията, но все още тази информация не е официално потвърдена.

След взрива останалите работници са евакуирани. На място са пристигнали няколко линейки, а в болница са транспортирани пет души.

В официалното си изявление Motor Oil посочва, че инцидентът е станал по време на мащабна профилактична поддръжка на рафинерията. Компанията потвърждава, че двама нейни работници са пострадали тежко, получили са първа помощ и са били откарани в болница.

От дружеството заявяват още, че незабавно са задействани предвидените протоколи за безопасност и реакция при извънредни ситуации.

КАДЪР: Екс/@Adalakogeorgos

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