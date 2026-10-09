Зеленски: Има сериозни щети по електропреносната мрежа на Украйна след руските удари

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Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи днес, че последните руски удари са нанесли значителни щети на електрическите мрежи и съоръженията за пренос на електроенергия в цяла Украйна, предаде Ройтерс.

Русия поднови кампанията си срещу украинския енергиен сектор, а градове в цялата страна, включително столицата Киев, вече се сблъскват със сериозни проблеми с електроснабдяването.

Зеленски обяви също, че Украйна е нанесла удар по руската петролна рафинерия в Ухта, собственост на петролния гигант „Лукойл“, която се намира на 1900 километра от украинската граница.

„Продължаваме да отговаряме на руските атаки срещу Украйна и го правим с висока точност“, написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са поразили три обекта в Русия, свързани с производството на ракети. Сред тях са завод за ракетни компоненти в Тверска област и център за извеждане от експлоатация и утилизация на междуконтинентални балистични ракети в Нижегородска област, пише БТА.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи в Телеграм, че ударът по руския обект за „утилизация на междуконтинентални балистични ракети“ е бил нанесен с цел да се ограничи възможността на Русия да се снабдява с взривни вещества и ракетно гориво.

Украйна нанася удари по руски петролни рафинерии и предприятия за военно производство с все по-голям брой дронове собствено производство, а понякога и с ракети.

Губернаторът на Нижегородска област съобщи, че един военнослужещ е загинал при отблъскването на атаката, а отломки от дронове са причинили „минимални щети“ на инфраструктурата.

Губернаторът на Тверска област съобщи тази сутрин, че нападение с дронове е предизвикало пожар в завод в Редкино, но той е бил потушен.