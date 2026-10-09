Едва на 32 години почина световноизвестният модел Гиане Алвеш

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Едва на 32 години почина бразилският модел Гиане Алвеш. Тя е издъхнала на 2 октомври в град Кондеуба, щата Баия, докато придружавала двумесечното си бебе на рутинен медицински преглед.

Алвеш внезапно припаднала и била откарана в болница, но лекарите не успели да я спасят. Причината за смъртта ѝ е остър миокарден инфаркт, потвърждава представителят ѝ Мигел Криспим пред CNN Brasil.

По думите му моделката не е имала предишни клинични симптоми, а бременността ѝ е протекла без усложнения.

Смъртта ѝ предизвика вълна от съболезнования в Инстаграм, където тя споделя, както снимки от професионалната си кариера, така и моменти със семейството си.

Сред публикациите, под които потребители оставят прощални послания, е снимка с по-големия ѝ син Гаел, който е на седем години. Към кадъра, споделен на 14 май 2023 г. по повод Деня на майката в Бразилия, моделката написала: „Най-голямата любов на света! Честит Ден на майката!"

Гиане Алвеш е работила за международни и бразилски модни марки, сред които Farm, Riachuelo, Arezzo и Schutz. Тя участва в ревюта на Седмицата на модата в Сао Пауло и се появява на корицата на бразилското издание на L'Officiel през 2016 г. Има и фотосесии за Vogue Italia, британското Stella Magazine и германското Madame Germany.

След години работа в различни градове по света тя се върнала в бразилския щат Баия, за да живее със семейството си.