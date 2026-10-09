Ръст в хоспитализациите и затваряне на училища заради смог в Югоизточна Азия

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Качеството на въздуха се влоши до такава степен, че на хората им е трудно да дишат нормално, разказва служителка в болница

Големи части от Югоизточна Азия са обхванати от гъст смог в резултат на горски пожари, бушуващи в Индонезия от седмици. Заради опасно високите нива на замърсяване на въздуха властите в съседна Малайзия разпоредиха затварянето на много училища, съобщи ДПА.

Обезпокояващо високи равнища на замърсяване са регистрирани и в Сингапур, където за този уикенд е планиран кръгът от Формула 1 Гран при на Сингапур, съобщава БТА.

"Качеството на въздуха се влоши до такава степен, че на хората им е трудно да дишат нормално", заяви пред ДПА Чан Сук Чин, служителка в болница в малайзийската столица Куала Лумпур. По думите ѝ лечебните заведения са изправени пред рязко увеличение на броя на пациентите с остри респираторни проблеми, тежка кашлица и обострена астма.

Индонезия преживява един от най-тежките сезони на горски пожари през последните години. Според експерти ситуацията се усложнява допълнително от метеорологичното явление Ел Ниньо, което тази година е особено силно изразено и причинява продължително засушаване в региона.

Особено високи концентрации на смог са отчетени в някои райони на индонезийския остров Суматра. Местните власти съобщиха, че ограничената видимост е довела до закъснения на полети.

Министерството на горското стопанство на Индонезия е регистрирало стотици активни огнища на пожари. Голяма част от тях са причинени от незаконно разчистване на земеделски площи чрез изсичане и изгаряне на растителността.

Пожарите често се разпространяват и под земната повърхност през изсъхнали торфени почви. В резултат в продължение на дни, а понякога и седмици, се отделят големи количества гъст дим, който достига до съседните Малайзия, Сингапур и Бруней.

Мащабът на пожарите и последиците от тях доведоха и до завеждането на колективен съдебен иск срещу индонезийското правителство. Сред ищците е коалиция от представители на коренни общности на остров Борнео.

Те обвиняват правителството на президента Прабово Субианто в груба небрежност при овладяването на пожарите и справянето със замърсяването на въздуха. Ищците настояват властите да обявят национално извънредно положение заради кризата.