Проучване: Флавио Болсонаро изпреварва Лула да Силва преди втория тур на президентските избори

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро води по подкрепа пред президента Луиз Инасио Лула да Силва преди втория тур на президентските избори на 25 октомври, сочи публикувано днес проучване на "Атласинтел" (AtlasIntel)/Блумбърг, цитирано от Ройтерс и БТА.
Според допитването, ако изборите бяха днес, сенаторът, който е най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро, би събрал 51,1% от гласовете срещу 45,7% за Лула да Силва.
Резултатите от проучването показват засилване на подкрепата за Флавио Болсонаро след изненадващата му победа на първия тур на вота миналата неделя.
Социологическата агенция "Атласинтел" е анкетирала 5026 души между 3 и 8 октомври. Статистическата грешка в изследването е в границите на един процентен пункт.