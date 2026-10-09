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Проучване: Флавио Болсонаро изпреварва Лула да Силва преди втория тур на президентските избори

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Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро води по подкрепа пред президента Луиз Инасио Лула да Силва преди втория тур на президентските избори на 25 октомври, сочи публикувано днес проучване на "Атласинтел" (AtlasIntel)/Блумбърг, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Според допитването, ако изборите бяха днес, сенаторът, който е най-големият син на бившия президент Жаир Болсонаро, би събрал 51,1% от гласовете срещу 45,7% за Лула да Силва.

Резултатите от проучването показват засилване на подкрепата за Флавио Болсонаро след изненадващата му победа на първия тур на вота миналата неделя.

Социологическата агенция "Атласинтел" е анкетирала 5026 души между 3 и 8 октомври. Статистическата грешка в изследването е в границите на един процентен пункт.

Флавио Болсонаро СНИМКА: Фейсбук/Flavio Bolsonaro﻿

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