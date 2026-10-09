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Фон дер Лайен за носителката на Нобеловата награда за мир: Защитник на преследваните

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Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства връчването на Нобеловата награда за мир за тази година на юристката от Република Южна Африка – Нави Пилей и я нарече "защитник на преследваните, уязвимите, безгласните и отхвърлените", предаде Франс прес.

"От насилието по време на апартейда в Южна Африка до ужаса на геноцида в Руанда тя се е противопоставяла на случващото се по време на едни от най-мрачните глави в историята на човечеството", отбеляза Фон дер Лайен в социалната мрежа Екс по адрес на бившия върховен комисар на ООН по правата на човека, цитирана от БТА. 

Председателят на ЕК изтъкна колко е важно "силата на правото да бъде над правото на силния".

Наванетем „Нави" Пилей беше обявена днес за лауреат на Нобеловата награда за мир за 2026 г. Тя е отличена за усилията си в подкрепа на мира и международното право. 

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: фейсбук, личен профил

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