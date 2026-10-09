Турция предлага на Русия и Украйна мораториум за безопасността на корабите в Черно море

Турция е изпратила до Русия и Украйна документ за мораториум, който да осигури безопасността на търговските кораби в Черно море, съобщи в "Миллиет". Според изданието той предлага създаването на два отделни маршрута за достигане до Босфора.

"Документът, представен от Турция, предлага маршрут за украинските кораби, който би им позволи да достигнат до Босфора през водите Румъния и България, а за тези на Русия е предвидено осигуряването на сигурен маршрут през водите на Грузия и Турция", пише изданието.

Според публикацията Украйна иска ограничения върху продукти с двойна употреба, като например желязната руда, която превозват корабите.

Турция неведнъж е изразявала безпокойството си от атаките над цивилни и търговски кораби в Черно море. Позицията на страната е против разрастването на войната и пренасянето ѝ там. Затова още в края на август турският външен министър Хакан Фидан обяви, че Анкара подготвя документ, подобен на зърненото споразумение, който ще изпрати и на Русия, и на Украйна.

От началото на годината досега 70 кораба са били обект на нападения, като 51 от тях са свързани с Турция, според данни на "Миллиет".

Изданието припомня, че някои държави в Африка са изправени пред глад заради проблема с преноса на зърно.