Украински агент: Военното разузнаване поръча атентата срещу олигарха Ермолаев в Монако

По думите му нападението е отмъщение за „финансирането на анексирането на Крим"

Той твърди, че Анастасия Березовска, заснета от охранителни камери да поставя взривното устройство, била негов агент

Бивш украински служител на службите за сигурност, обвинен във връзка с убийството на жената, заподозряна за бомбения атентат срещу олигарха Вадим Ермолаев в Монако през юни, твърди, че операцията е била предложена от високопоставен служител на украинското военно разузнаване ГУР. По думите му първоначално той останал с впечатлението, че покушението е официално одобрено от ръководството на службата, съобщава Би Би Си.

В ексклузивно интервю от затвора в Киев, осъществено със съдействието на адвоката му, Виталий Жикович за първи път разказва своята версия за атентата.

При взрива в Монако Ермолаев и 13-годишният му син бяха тежко ранени, а партньорката на бизнесмена получи изключително тежки наранявания. По-късно Ермолаев определи оцеляването им като „нищо по-малко от чудо".

Жикович се описва като неофициален сътрудник на украинската Служба за сигурност (СБУ) и твърди, че Анастасия Березовска, заснета от охранителни камери да поставя взривното устройство, е била негов агент.

Седмица след атентата тялото на 39-годишната жена беше открито в гора западно от Киев с огнестрелни рани в главата. Жикович настоява, че не я е изпращал да убива Ермолаев и че самият той не я е убил.

Той е арестуван и обвинен в убийството на Березовска заедно с действащия служител на ГУР Владислав Реут. Първоначално Реут признал пред разследващите и ги отвел до плиткия гроб, но няколко дни по-късно променил показанията си пред съда и обвинил Жикович.

В интервюто за Би Би Си Жикович твърди, че Реут, когото нарича „Шефа", му предложил операцията срещу Ермолаев в Монако.

„Както ми съобщи Реут, тази операция е била разрешена и одобрена от неговите началници, които служат в Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната", заявява Жикович.

По думите му Реут поискал Березовска да бъде използвана за поставянето на бомбата. Жикович обаче отказал, защото смятал, че жената не е достатъчно обучена. Според разказа му Реут се съгласил тя да бъде изпратена само за разузнаване.

След това Реут започнал да комуникира директно с Березовска, без да включва Жикович, твърди бившият служител. Той обвинява и Реут, че е осигурил взривното устройство.

Би Би Си е поискала коментар от ГУР за новите твърдения. По-рано украинското военно разузнаване заяви, че е ангажирано с пълно разследване и оказва всеобхватна подкрепа на правоохранителните органи. От СБУ определят Жикович единствено като бивш служител на правоохранителните органи.

Ермолаев е бил нападнат, докато се прибирал със семейството си след вечеря край морето. Записите от охранителните камери показват как Березовска върви малко пред групата, след което оставя чанта с взривно устройство пред входа на жилището им. Бомбата избухва, когато семейството се приближава.

Березовска бързо е идентифицирана като заподозряна за атентата. На 2 юли Интерпол разпространява нейна снимка, извлечена от записите на камерите. По това време тя вече е напуснала района, като първо преминала с автомобил през Италия и Германия, а след това пътувала с автобус от Франкфурт до Украйна.

Според разследването, преди да бъде заловена и разпитана, жената била отведена в гората от Реут и Жикович и убита. Двамата взаимно се обвиняват за смъртта ѝ.

Случаят породи въпроси кой е искал смъртта на Ермолаев и дали става дума за операция, наредена от държавата, самоволна акция или разчистване на сметки в престъпния свят.

Една от версиите е, че атентатът може да е свързан с конфликт между организирани престъпни групи, занимаващи се с доходоносни измамни колцентрове в Украйна. По-рано тази година съд в Естония осъди сина на бизнесмена Артур за измама на естонски граждани за милиони евро чрез подобни схеми, известни в Украйна като „офиси". В интервю за вестник „Украинска правда" Вадим Ермолаев заяви, че няма нищо общо с този случай.

Жикович предлага друга версия за мотива зад атентата. По думите му Реут му казал, че нападението е отмъщение за „финансирането на анексирането на Крим". Жикович разбрал това като твърдение, че Ермолаев е плащал данъци на Русия от бизнеса си в окупирания Крим.

„Според мен това представлява основание за операцията", заявява той от затвора.

Ермолаев, който се е отказал от украинското си гражданство преди години и вече е кипърски гражданин, многократно е отричал да има останали бизнес интереси, свързани с Русия.

По време на скорошно съдебно заседание в Киев Жикович за първи път говорил публично след ареста си. Тогава той направил и противоречиво изявление, като заявил, че Реут всъщност му казал, че нападението в Монако не е било официално разрешено.

„Някой от цивилната страна беше поръчал тази мишена", казал Жикович, без да даде повече подробности. Съдията го прекъснал и му напомнил, че заседанието е открито.

Жикович разкрил още, че първоначално Реут споменал две потенциални мишени. Той отказал да назове втората пред Би Би Си, но други източници на медията предполагат, че става дума за проруски блогър, осъден задочно в Украйна за държавна измяна миналата година.

Междувременно семейството на Березовска също търси отговори. Жената живеела в Германия от началото на 2022 г., когато напуснала Украйна като бежанка заедно с малкия си син.

Жикович твърди, че тя водела двоен живот и работела с него като агент срещу Русия. По думите му двамата се запознали онлайн и се опитвали да „отблъснат въоръжената агресия на Руската федерация".

Съпругът на Березовска отхвърля тези твърдения като „пълни глупости". Според него жена му била въвлечена в случая, без да знае в какво участва.

Жикович разказва още, че Березовска му се обадила ден след атентата. Когато я попитал защо е поставила бомбата, тя му казала, че Реут ѝ обещал 50 000 долара.

„50 000 долара не падат от небето", обяснила му тя според разказа му.

Жители на селото, в което живеела Березовска, разказали пред Би Би Си, че тя спестявала пари, за да си купи апартамент. Когато обаче се върнала в Украйна, за да получи обещаното възнаграждение, била подмамена да отиде в гората и застреляна.