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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23706229 www.24chasa.bg

Марта Кос: Ограничаването на права в Турция пречи на кандидатурата й за членство

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Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

Европейският съюз заяви в петък, че изпитва „сериозна загриженост“ за демократичните стандарти в Турция, като предупреди, че ограничаването на правата допълнително подкопава отдавна зациклилата кандидатура на Анкара за присъединяване към блока, предаде Франс прес.

Кандидатурата за присъединяване към ЕС на Турция, която започна преговори за членство през 2005 г., от години на практика е в задънена улица.

„Нашите опасения относно демократичните стандарти остават“, заяви пред журналисти в Одрин днес еврокомисарката по разширяването Марта Кос.

„Последните събития, засягащи свободата на медиите, правата на хората от ЛГБТК+ общността и местната демокрация, задълбочават разминаването между сегашната ситуация и целта на Турция да се присъедини към ЕС“, каза тя, цитирана от БТА.

Правозащитни организации многократно са обвинявали Турция в отстъпление от демократичните права, посочвайки натиска върху независимите медии, преследването на журналисти и опозиционни политици, както и нарастващите ограничения на гражданските свободи.

ЛГБТК+ общността в Турция също е подложена на все по-голям натиск през последните години, като властите наскоро задържаха десетки хора, сред които и активисти, посочва АФП.

Анкара твърди, че политиките ѝ са насочени към защита на семейните ценности и обществения ред.

Марта Кос СНИМКА: Х/@resnicoljub11

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