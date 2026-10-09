Украински удари по центрове за данни на „Яндекс“ пречат на услугите на компанията за втори ден

Украински атаки с дронове срещу центрове за данни на руския технологичен гигант „Яндекс“ (Yandex) за втори пореден ден нарушиха работата на част от услугите му, съобщи Блумбърг. Компанията обяви, че не може да посочи срокове за възстановяване на засегнатото оборудване и е договорила ускорено прехвърляне на данни и услуги на клиенти към други облачни доставчици, предаде ТАСС.

Инфраструктурата на центъра в Калуга, на около 150 километра югозападно от Москва, е повредена при удар с дрон, който е извадил от строя няколко модула, съобщи днес „Яндекс“, цитиран от „Интерфакс“. Вчера компанията заяви, че не може да потвърди дали оборудването в центъра ѝ в Сасово, Рязанска област, ще може да бъде възстановено след атаката.

„Още един център за данни беше ударен“, написа днес украинският президент Володимир Зеленски в платформата „Екс“ (X). „Това е нашият симетричен отговор“, добави той, цитиран от БТА.

Според Блумбърг през последните седмици руските сили са атакували редица големи центрове за данни в Киев. Само през тази седмица десетки хора са загинали при удари по украински градове.

Центърът на „Яндекс“ в Сасово работи от 2014 г. и в него се намират два от трите суперкомпютъра на компанията, използвани за обучение на невронни мрежи. Обектът в Калуга е сред най-големите ѝ центрове за данни и обслужва както вътрешната инфраструктура, така и облачната платформа „Яндекс Клауд“ (Yandex Cloud). Точният обхват на щетите остава неясен.

Според местни медии отражението върху масовите потребителски услуги в четвъртък е било сравнително ограничено. По-сериозни прекъсвания са засегнали някои клиенти на „Яндекс Клауд“, чиито ресурси са били разположени в повредената инфраструктура.

Руската онлайн платформа за недвижими имоти „Циан“ (Cian) е съобщила за прекъсвания в работата на сайта и приложението си. Проблеми са отчели и строителни предприемачи, магазини и доставчици на услуги за управление на електронни документи.

„Яндекс“ е договорил с „ВК Клауд“ (VK Cloud), „Селектел“ (Selectel) и „К2Клауд“ (K2Cloud) ускорено преместване на данните и услугите на засегнатите клиенти. За целта са осигурени допълнителни екипи, предложени са гъвкави финансови условия и са опростени процедурите за свързване, съобщиха от компанията пред ТАСС.

Екипите на „Яндекс Клауд“ и партньорските доставчици работят съвместно, за да ограничат прекъсванията и да възстановят достъпа до услугите възможно най-бързо.

„Продължаваме да оценяваме състоянието на инфраструктурата – засега е много трудно да посочим срокове за възстановяване на работата на оборудването в центровете за данни. Ще информираме за ситуацията, след като се появи нова информация“, заявиха от „Яндекс“.

Ударите следват украинските атаки през лятото срещу складови мрежи на руски платформи за електронна търговия, сред които „Уайлдберис“ (Wildberries) и „Озон“ (Ozon). Според Блумбърг са били ударени повече от 20 съоръжения на „Уайлдберис“ и са унищожени стоки на стойност милиарди долари.

Атаките от двете страни от юли насам на практика са спрели корабоплаването в части от Черно море, засягайки износа на зърно и други суровини, посочва агенцията. Украйна редовно атакува руски пристанища и рафинерии, докато Русия засилва ударите срещу украинската гражданска и енергийна инфраструктура.

„Яндекс“ е най-голямата технологична компания в Русия и предлага интернет търсачка, услуги за поръчка на превоз, електронна търговия, облачни изчисления и изкуствен интелект.

Компанията е основана от Аркадий Волож. През 2024 г. той се оттегли от руския бизнес след сделка, контролирана от Кремъл, след като осъди войната срещу Украйна. Сделката позволи на регистрираната в Нидерландия компания майка, известна днес като „Небиус Груп“ (Nebius Group), да прекрати изцяло дейността си в Русия.