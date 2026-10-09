Предлагат на търг меч на Дарт Вейдър от „Империята отвръща на удара“

През юли светлинен меч с прикачената отсечена ръка на Люк Скайуокър от епизода от филмовата сага „Междузвездни войни“ - „Империята отвръща на удара“, бе продаден на търг за 3,75 милиона щатски долара. Според аукционната къща това е най-високата цена, плащана някога за реквизит, използван във филм от поредицата. Сега на пазара излиза друг меч, с който е отсечена ръката на младия джедай, съобщава АП, цитирана от БТА.

Светлинният меч на Дарт Вейдър, използван в кулминационния дуел в Облачния град, където той казва на Скайуокър легендарното „Аз съм твоят баща“, е сред основните акценти на предстоящия търг Ultimate Star Wars. Събитието ще се проведе на 12 ноември от аукционната къща „Херитидж окшънс“ (Heritage Auctions).

Оръжието на Вейдър, което е използвано и в „Завръщането на джедаите“, се очаква да достигне цена от поне 1 милион долара. То е част от колекция от над 20 оригинални светлинни меча, които ще бъдат пуснати за продажба. Търгът обхваща реквизит от Епизоди от I до IX, както и от други филми и телевизионни сериали от вселената, създадена от Джордж Лукас.

Сред останалите интересни лотове са светлинни мечове, с които Юън Макгрегър (като Оби-Уан Кеноби) и Хейдън Кристенсен (като Анакин Скайуокър) се борят яростно в „Отмъщението на ситите“. Очаква се всеки от тях да бъде продаден за най-малко 10 000 долара.

Каталогът включва още макет на ръката на Йода, използвана от кукловода Франк Оз при първата поява на героя в „Империята отвръща на удара“, личния оригинален сценарий на актьора Антъни Даниелс (C-3PO) за първия филм от 1977 г., подписан от самия него, както и шлем на пилот на TIE изтребител от „Rogue One: История от Междузвездни войни“.